Neymar se ilusiona con jugar el Mundial 2026: la tajante decisión de Ancelotti de incluirlo en la prelista de Brasil
El director técnico italiano eligió el primer corte de 55 futbolistas para disputar la Copa del Mundo y la leyenda de Santos es uno de ellos a fuerza de goles y buenos rendimientos en el Peixe.
Falta cada vez menos para el arranque del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y una de las grandes incógnitas pasa por la presencia de Neymar en la Selección de Brasil. Luego de casi tres años de ausencia, el atacante de Santos fue incluido por Carlo Ancelotti entre los 55 que pasaron el primer corte y se ilusiona con estar.
El director técnico italiano había asegurado que "si él vuelve a estar al 100%, algo de lo que es totalmente capaz, podrá jugar en la Selección" pero que tiene que "demostrar que tiene la condición física necesaria para jugar la próxima Copa del Mundo".
La estrategia de Boca para seducir a Neymar
En lo que va de la temporada, Neymar disputó 13 partidos entre Brasileirao, Torneo Paulista, Copa de Brasil y Copa Sudamericana, en los que anotó seis goles y entregó dos asistencias. Y otro dato para destacar es que no juega con Brasil desde el 17 de octubre de 2023 ante Uruguay por Eliminatorias, día en que sufrió la rotura de ligamentos cruzados.
Escándalo en Santos: Neymar habría cacheteado al hijo de Robinho en una práctica
Si bien la prelista no fue publicada oficialmente, dado a que no es obligatorio hacerlo como sí lo hizo la Selección Argentina con varias sorpresas, medios de Brasil confirmaron varias bajas de peso: a las ya sabidas de Rodrygo y Militao, ambos de Real Madrid, se le sumó la de Estevao, de apenas 18 años y que juega en Chelsea.
El 31 de mayo, Brasil disputará un amistoso contra Panamá y el 6 de junio se enfrentará en otro encuentro preparatorio a Egipto. Luego se viene el Mundial, donde el debut del seleccionado sudamericano será el 13 frente a Marruecos.
LA PRELISTA DE LA SELECCIÓN DE BRASIL DE CARA AL MUNDIAL 2026
Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest) y Hugo Souza (Corinthians).
Defensores centrales: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Añ-Ahli), Danilo (Flamengo), Beraldo (PSG), Léo Pereira (Flamengo) y Fabrício Bruno (Cruzeiro).
Laterales: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Vitinho (Botafogo), Caio Henrique (Mónaco) y Carlos Augusto (Inter).
Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Andrey Santos (Chelsea), Gabriel Sara (Galatasaray) y Lucas Paquetá (Flamengo).
Atacantes: Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsae), Richarlison (Tottenham), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Pedro (Flamengo), Endrick (Lyon), Antony (Betis) y Neymar (Santos).