Explotó el escándalo en el Santos: el hijo de Robinho denunció a Neymar por agresión y pidió irse del club

A poco tiempo del Mundial 2026, Neymar es uno de los protagonistas de un escándalo en el Santos. Es que el crack brasileño, quien todavía no tiene asegurado su lugar en la Selección de Brasil para la Copa del Mundo, se peleó con el hijo de Robinho, quien presentó una notificación extrajudicial en la que acusa de agresión a Ney y, a su vez, pidió la rescisión inmediata de su contrato por considerar que no tiene garantías de seguridad para continuar en la entidad paulista.

El caso generó un fuerte impacto institucional en Santos, que ahora deberá mediar en un conflicto delicado entre una de sus máximas promesas y la figura estelar.

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CUÁL FUE EL CONFLICTO ENTRE NEYMAR Y EL HIJO DE ROBINHO

Según trascendió, el conflicto se originó en un entrenamiento, en una práctica entre jugadores que no habían sumado minutos. Una jugada del juvenil habría sido interpretada como una provocación, lo que derivó en una reacción de Ney y un fuerte cruce, entre ambos, en pleno campo.

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Según relató la prensa brasileña habría habido empujones, forcejeos e incluso una cachetada, lo que terminó con el joven en el suelo antes de que intervinieran compañeros y cuerpo técnico para separar.

Tras el episodio, ambos futbolistas habrían bajado la tensión en el vestuario y aclarado lo ocurrido en privado, aunque el entorno del juvenil avanzó igual por la vía legal, argumentando falta de protección dentro de la institución paulista.