Boca hoy: la duda de Úbeda para enfrentar a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores

Boca Juniors enfrentará este martes por la noche a Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha del Grupo en la Copa Libertadores 2026, en un partido clave para la definición de la tabla. El encuentro se disputará desde las 21:00 y puede marcar un punto de inflexión en la lucha por el liderazgo.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda necesita un triunfo para acomodarse en la zona y dar un paso firme hacia la clasificación a los octavos de final.

La baja de Bareiro y la gran duda en el ataque

Una de las principales novedades pasa por la ausencia de Adam Bareiro, quien está suspendido tras su expulsión ante Cruzeiro por doble amonestación.

Ante este escenario, el entrenador de Boca deberá definir quién acompañará a Miguel Merentiel en la delantera. La duda está planteada entre dos perfiles distintos Milton Giménez, delantero de área o Exequiel Zeballos, extremo más desequilibrante

Ambos futbolistas vienen de rendir en buen nivel en la victoria frente a Central Córdoba, por lo que la decisión final se mantiene abierta.

Posible formación de Boca vs Barcelona de Ecuador

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zeballos.



