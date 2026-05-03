El partido que cambiaría el futuro de Boca en el Apertura 2026 y podría derivar en un Superclásico ante River

Boca, con sus jugadores suplentes, fue más que Central Córdoba en Santiago del Estero y eso le permitió al Xeneize quedar como uno de los mejores equipos de su zona en el Apertura 2026, lo que le permitirá definir en La Bombonera.

El equipo de Claudio Úbeda quedó como líder del Grupo A, con 30 unidades, tras el triunfo en el Madre de Ciudades, pero la posterior victoria de Estudiantes ante Platense lo desplazó del primer lugar y lo relegó a la posición de escolta.

Con solo una plaza a disputar, así serían los cruces de los octavos de final del Torneo Apertura 2026

La importancia de ser primero para Boca radicaba en que así se garantizaba localía hasta la final (se juega en cancha neutral), mientras que al ser segundo, ahora, podría jugar una hipotética semifinal como visitante (si se tratase de Independiente Rivadavia, el líder de la Zona B).

Si bien Boca tendría prácticamente garantizado el segundo puesto, hay un resultado que podría modificar todo: Vélez deberá ganarle -este lunes- por siete o más goles a Newell's, en de uno de los partidos que cerrará la fase regular.

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Hasta el momento, Boca se cruzaría con Huracán en La Boca, pero en caso que se produzca la hazaña del Fortín ante La Lepra en Liniers, los del Sifón podrían quedar tercero, así recibirían a Gimnasia La Plata y esto hasta podría derivar en un Superclásico ante River en cuartos de final.