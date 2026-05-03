Video: dos entrenadores argentinos discutieron y casi terminan a las piñas en Perú

El cierre del partido entre Cienciano y Comerciantes Unidos por el certamen peruano se desbord. El 1-0 agónico del local, conseguido en la última jugada, derivó en un escándalo entre los entrenadores argentinos Horacio Melgarejo y Claudio Pampa Biaggio que obligó a requerir la intervención de la policía.

Todo comenzó tras el gol de Neri Bandiera a los 100 minutos. En medio del festejo, Melgarejo, que en la semana ya había sido noticia por un curioso y desubicado cruce con los periodistas locales, le dedicó algunos gestos y hasta gritos que llenaron de bronca al Pampa Biaggio. "Sale y nos dice: ‘Así les quedo el ... ', ¿ese es el entrenador que ustedes tienen? Ustedes tienen una imagen. Cienciano es un club enorme, no merece el técnico de mier... que tienen", denunciaron desde el cuerpo técnico visitante.

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Pero la situación no quedó ahí porque ya fuera del campo, el conflicto se trasladó al estacionamiento del estadio, donde Biaggio fue a buscar a su colega en medio de un clima caliente, con hinchas alrededor y presencia policial.

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El "Pampa" Biaggio espero al DT Horacio Melgarejo en el estacionamiento del estadio Garcilaso después de la victoria de #Cienciano vs #Comerciantes según comentaron del CT de la visita a la prensa fue por un gesto durante el partido pic.twitter.com/JAdp95yFgj — Gustavo Adrianzén Romo (@Gusadro) May 3, 2026

Recordemos que Cienciano venía de un triunfo en la Sudamericana y necesitaba sumar en el torneo local. A pesar de jugar con uno menos en el cierre por la expulsión de Maximiliano Amondarain, logró sostener la ventaja y quedar tercero con 26 puntos.

Por ahora, la Liga 1 no se expresó pero el escándalo ya generó repercusión y podría traer consecuencias disciplinarias en las próximas horas.