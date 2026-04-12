Perú elige a su octavo presidente en 10 años: hay 35 candidatos y se anticipa un balotaje

Perú vota hoy para saber quién será su nuevo presidente. Estas elecciones se dan tras la salida de José Jerí, quien tuvo uno de los gobiernos más cortos en ese país al asumir el 10 de octubre de 2025 y ser destituido el 17 de febrero. En su lugar, José María Balcázar lidera interinamente el Ejecutivo hasta el 28 de julio, día en el cual asumirá el mandatario electo. Perú lleva siete presidentes en 10 años, ninguno de los cuales pudo terminar su mandato.

En la votación de este domingo se presentan 35 candidatos y se estima que el resultado derivará en un balotaje a realizarse el 7 de junio, dado que ninguno de los postulantes superaría el 50% de los sufragios. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabeza las encuestas con el 14,5% en intención de voto y vuelve a ubicarse en el centro de la escena política peruana. Se trata de su cuarta candidatura presidencial consecutiva.

Con el 10,9% en los sondeos, el ex comediante Carlos Álvarez se convirtió en una de las grandes sorpresas gracias a una campaña armada desde un perfil antisistema. Tercero en la previa viene el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien alcanza el 9,9%.

Keiko Fujimori, la candidata con mayor porcentaje de intención de voto en las elecciones de Perú (Reuters).

Perú: 7 presidentes en 10 años

En el Perú, entre julio de 2016 y febrero de 2026, hubo 7 presidentes diferentes (contando quienes asumieron de manera interina o por reemplazo) debido a una fuerte inestabilidad política marcada por renuncias, destituciones y gobiernos transitorios.

Algunos medios mencionan que podrían llegar a 8 o más presidentes en el periodo si se cuentan breves gobiernos de transición posteriores a febrero de 2026 o nombramientos inmediatos en el Congreso antes de las elecciones, pero oficialmente hasta la salida de José Jerí el número es 7.

Presidentes del Perú en los últimos 10 años (2016-2026)

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) - renunció.

Martín Vizcarra (2018-2020) - destituido por el Congreso.

Manuel Merino (2020) - gobernó brevemente (5 días).

Francisco Sagasti (2020-2021) - presidente de transición.

Pedro Castillo (2021-2022) - destituido tras intento de disolver el Congreso.

Dina Boluarte (2022-2025) - asumió tras la vacancia de Castillo; luego destituida.

José Jerí (2025-2026) - fue presidente hasta febrero de 2026, cuando fue removido.

Perú elige a su próximo presidente entre 35 candidatos (AFP).

Elecciones presidenciales 2026 en Perú: estos son los 35 candidatos

Ronald Atencio (Alianza Venceremos).

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú).

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde).

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno).

Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción).

Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN).

Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos).

Carlos Espá (Partido Sí Creo).

Carlos Álvarez (Partido País Para Todos).

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021).

Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre).

Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente).

Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú).

José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú).

Armando Massé (Partido Democrático Federal).

Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú).

Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática).

Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular).

César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso).

Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular).

Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación).

Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular).

Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente).

José Williams Zapata (Partido Avanza País).

Carlos Jaico Carranza (Partido Perú Moderno).

Mario Vizcarra (Partido Perú Primero).

Antonio Ortiz Villano (Partido Salvemos al Perú).

George Forsyth (Partido Somos Perú).

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).

Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular).

Charlie Carrasco Ángeles (Partido Demócrata Unido Perú).

Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad).

Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional).

Mesías Guevara (Partido Morado).



Esta es la oferta más amplia de candidatos presidenciales en la historia reciente de Perú, con una gran fragmentación política y muchas figuras conocidas de la política, empresariado, medios y sociedad civil.