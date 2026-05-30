Marcelo Culotta ganó las elecciones y es el nuevo presidente de San Lorenzo

Luego de otras elecciones con mucha participación, Marcelo Culotta fue el candidato más votado y se convirtió en el nuevo presidente de San Lorenzo.

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El líder de Orden y Progreso Sanlorencista acumuló casi el 30% de los más de 12 mil sufragios y se consagró como el mandatario que completará el mandato iniciado por Marcelo Moretti hasta diciembre de 2027.

A falta de los números finales que brindará la junta electoral, el flamante ganador se impuso al oficialismo, comandado transitoriamente por Sergio Costantino y también al espacio de César Francis, que pelean por el segundo lugar.

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