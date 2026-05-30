Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

ES OFICIAL

Marcelo Culotta ganó las elecciones y es el nuevo presidente de San Lorenzo

Tras una jornada extensa, Marcelo Culotta fue el candidato más votado y se convirtió en el nuevo presidente de San Lorenzo hasta 2027.

EBalmaceda
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Luego de otras elecciones con mucha participación, Marcelo Culotta fue el candidato más votado y se convirtió en el nuevo presidente de San Lorenzo.

Sufre Scaloni: Paredes se desgarró y no jugará los amistosos de Argentina previos al Mundial 2026

El líder de Orden y Progreso Sanlorencista acumuló casi el 30% de los más de 12 mil sufragios y se consagró como el mandatario que completará el mandato iniciado por Marcelo Moretti hasta diciembre de 2027.

A falta de los números finales que brindará la junta electoral, el flamante ganador se impuso al oficialismo, comandado transitoriamente por Sergio Costantino y también al espacio de César Francis, que pelean por el segundo lugar.

Noticia en desarrollo...

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

5
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

Últimas noticias de Marcelo Culotta