Juan Manuel Cerúndolo le ganó una épica batalla a Landaluce y es el único argentino en Roland Garros
El tenista argentino se impuso en cinso sets tras casi seis horas de juego y está en octavos de final. Francisco Comesaña luchó pero no pudo con Mateo Berrettini.
Impresionante y dejando todo y un poco más. Así, Juan Manuel Cerúndolo le ganó un partido increíble al español Martín Landaluce y se metió en los octavos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. El argentino, que viene de ganarle al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, se impuso por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8), luego de cinco horas y 58 minutos de juego.
El encuentro fue extremadamente parejo en todo momento, con dos jugadores con un estilo muy parecido, ya que ambos pasaban muchísimas pelotas en cada punto y cometían muy pocos errores no forzados. El bonaerense necesitó de toda su resistencia física y mental para superar a Landaluce, una de las jóvenes promesas del tenis español.
El partido fue una verdadera batalla de casi seis horas y que se resolvió en el super tie-break del quinto set. Cerúndolo comenzó mejor y se llevó el primer parcial por 6-4, pero el español reaccionó y empató el encuentro tras imponerse en un extenso tie-break. Lejos de desmoronarse, el argentino recuperó la ventaja en otro desempate, esta vez favorable por 7-4, para quedar nuevamente al frente.
Nada fue sencillo. Landaluce volvió a igualar el marcador en el cuarto set y obligó a una definición dramática. Allí apareció la versión más combativa de Cerúndolo. En un quinto parcial cargado de tensión, el argentino resistió la presión y terminó imponiéndose por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8).
Luego del maratónico partido que culminó con un inolvidable triunfo, Cerúndolo confesó que "no puedo más. Estoy destruido. Me quiero ir a dormir, no sé qué decir, se me apagó la batería".
Su rival en dicha instancia será el italiano Matteo Berrettini, vencedor del argentino Francisco Comesaña, al que derrotó por 7-6 (3), 5-7, 6-7 (4), 6-4 y 7-5 (13) en un parejísimo encuentro que se extendió 5 horas y 13 minutos. Pese a esta dura derrota, Comesaña pudo dejar atrás las muy malas semanas que venía arrastrando y demostró que volvió a su mejor nivel.