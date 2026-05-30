Juan Manuel Cerúndolo le ganó una épica batalla a Landaluce y es el único argentino en Roland Garros

Impresionante y dejando todo y un poco más. Así, Juan Manuel Cerúndolo le ganó un partido increíble al español Martín Landaluce y se metió en los octavos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. El argentino, que viene de ganarle al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, se impuso por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8), luego de cinco horas y 58 minutos de juego.

El encuentro fue extremadamente parejo en todo momento, con dos jugadores con un estilo muy parecido, ya que ambos pasaban muchísimas pelotas en cada punto y cometían muy pocos errores no forzados. El bonaerense necesitó de toda su resistencia física y mental para superar a Landaluce, una de las jóvenes promesas del tenis español.

¡VAMOS, JUANMA! %uD83D%uDE4C%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



Heart, fight, survival %uD83D%uDCAA%uD83C%uDFBE Juan Manuel Cerundolo edges Landaluce in five sets and moves on! %uD83D%uDD25 pic.twitter.com/0fQjC8joDN May 30, 2026

El partido fue una verdadera batalla de casi seis horas y que se resolvió en el super tie-break del quinto set. Cerúndolo comenzó mejor y se llevó el primer parcial por 6-4, pero el español reaccionó y empató el encuentro tras imponerse en un extenso tie-break. Lejos de desmoronarse, el argentino recuperó la ventaja en otro desempate, esta vez favorable por 7-4, para quedar nuevamente al frente.

Nada fue sencillo. Landaluce volvió a igualar el marcador en el cuarto set y obligó a una definición dramática. Allí apareció la versión más combativa de Cerúndolo. En un quinto parcial cargado de tensión, el argentino resistió la presión y terminó imponiéndose por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8).

PELIGROSO Y ALOCADO FESTEJO DE JUAN MANUEL CERUNDOLO TRAS GANAR UN PARTIDO DE 6 HORAS VS LANDALUCE %u203C%uFE0F



La ATP estaría evaluando una fuerte sanción por exhibir una de las sonrisas más lindas del circuito y enamorar perdidamente a los fanáticos. pic.twitter.com/1rhlJoHGby — Solo Tenis Picks%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) May 30, 2026

Luego del maratónico partido que culminó con un inolvidable triunfo, Cerúndolo confesó que "no puedo más. Estoy destruido. Me quiero ir a dormir, no sé qué decir, se me apagó la batería".

Su rival en dicha instancia será el italiano Matteo Berrettini, vencedor del argentino Francisco Comesaña, al que derrotó por 7-6 (3), 5-7, 6-7 (4), 6-4 y 7-5 (13) en un parejísimo encuentro que se extendió 5 horas y 13 minutos. Pese a esta dura derrota, Comesaña pudo dejar atrás las muy malas semanas que venía arrastrando y demostró que volvió a su mejor nivel.

JUAN MANUEL CERUNDOLO GANÓ SU PARTIDO DE 6 HORAS Y SUS DECLARACIÓNES SON EXPECTACULARES %u203C%uFE0F



"Mentalmente se me apagó la batería. Me quiero ir a dormir. No puedo más. No sé qué decirte." pic.twitter.com/CZINeum411 — Solo Tenis Picks%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) May 30, 2026



