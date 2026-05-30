Raheem Sterling, quien brillara en Arsenal, Chelsea y Liverpool, fue detenido por manejar drogado

No está pasando por su mejor momento ni desde lo deportivo ni desde lo personal. Y encima, sobre llovido, mojado. El protagonista de esta historia es Raheem Sterling, actual jugador de Feyenoord de Países Bajos, quien se vio envuelto en un escándalo luego de sufrir un choque con su vehículo en Inglaterra, tras lo cual se comprobó que estaba drogado.

El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana de este jueves, cuando su Lamborghini impactó contra unas barreras a la altura del Minley Interchange. Las autoridades locales indicaron que no se reportaron otros automóviles involucrados ni personas heridas. Por lo tanto, el futbolista fue detenido por manejar bajo los efectos de las drogas, aunque luego fue liberado mediante una fianza.

El reporte de la polícia de Hampshire afirma que Sterling fue aprehendido bajo sospecha de "conducir un vehículo mientras se encontraba incapacitado por drogas, conducción peligrosa, posesión de una droga de clase C (valium, esteroides, óxido nitroso y GHB, entre otros) y negativa a proporcionar una muestra".

El futbolista, con pasado en Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City y la Selección de Inglaterra, con la que jugó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, vive un duro momento psicológico y personal, después de una etapa de altibajos deportivos y mediáticos.

"Era un prolífico jugador internacional que llevó a la selección inglesa a alcanzar grandes logros durante la última década, y en los últimos años se le ha hecho sentir insignificante y olvidado. La presión psicológica que esto le ha causado es incalculable", describió una fuente cercana sobre el hoy jugador de Feyenoord.



