Francisco Cerúndolo perdió inesperadamente ante Zachary Svajda y quedó eliminado de Roland Garros

Francisco Cerúndolo no pegó una desde el inicio y luego el partido se le hizo cuesta arriba, sólo así se puede explicar que haya perdido contra el estadounidense Zachary Svajda por la tercera ronda de Roland Garros.

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Zachary Svajda is two sets up against Francisco Cerundolo.#RolandGarros pic.twitter.com/1eCt5202Ki — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2026

Svajda, quien ocupa el puesto número 85 del ranking ATP, se impuso por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 luego de tres horas y tres minutos de juego.

El encuentro comenzó torcido desde el inicio para Cerúndolo, quien rápidamente se vio dos sets abajo ante un rival que sorprendió por la consistencia con la que jugó en todo momento.

El argentino, por su parte, se mostró molesto y muy incómodo en todo momento. Incluso echó del box a su entrenador, el uruguayo Pablo Cuevas, en pleno partido.

Pese a la recuperación de Cerúndolo en el tercer y cuarto set, en el parcial definitivo volvieron los errores no forzados del argentino, mientras que Svajda aprovechó la oportunidad de su vida para quedarse con la victoria y meterse por primera vez en su carrera en los octavos de final de un Gran Slam.

Gracias a este gran actuación en el Grand Slam parisino, Svajda se aseguró el ingreso al top 60 del ranking ATP e incluso podría seguir ascendiendo. Su próximo oponente será el italiano Flavio Cobolli, que más temprano derrotó sin inconvenientes al estadounidense Learner Tien.