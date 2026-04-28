Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

SE LE FUE DE LAS MANOS

Francisco Cerúndolo tuvo un mal partido y destrozó su raqueta en su eliminación del Masters 1000 de Madrid

Francisco debía defender la semifinal del año anterior pero se quedó en los octavos de final del certamen español ante el número 69° del mundo.

Francisco Cerúndolo no tuvo un buen día en el Masters 1000 de Madrid, certamen en el cual estaba obligado a acceder a semifinales para defender los puntos logrados el año anterior, perdió contra el tenista número 69° del Mundo y se despidió del polvo ladrillo español en los octavos de final. 

El mejor exponente del tenis nacional cayó en sets corridos ante el belga Alexander Blockx y en un ataque de furia destrozó su raqueta contra el piso. Fue 7-6 (8) y 6-2.

Nico González se lesionó a pocos días del Mundial 2026 y hay preocupación en la Selección Argentina y en el Atlético Madrid

El primer set mostró lo mejor de Cerúndolo, incluso tuvo tres oportunidades para llevarse la batería. Allí, justamente, se produjo el punto de inflexión del encuentro porque ambos contendientes estiraron la definición hasta el 8-8, pero el europeo quebró el saque de Fran para ponerse set point y con su saque por primera vez en el pleito, cuando la derecha de Cerúndolo se fue ancha y allí se descargó y rompió la raqueta contra la arcilla. 

Luego, Francisco se fue del partido y lo tiró para generar un 2-6 en el segundo set y así se despidió del torneo. 

Esta nota habla de:
1
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

2
Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto
Noticias

Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto

3
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

Últimas noticias de Masters 1000 Madrid