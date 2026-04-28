Francisco Cerúndolo tuvo un mal partido y destrozó su raqueta en su eliminación del Masters 1000 de Madrid

Francisco Cerúndolo no tuvo un buen día en el Masters 1000 de Madrid, certamen en el cual estaba obligado a acceder a semifinales para defender los puntos logrados el año anterior, perdió contra el tenista número 69° del Mundo y se despidió del polvo ladrillo español en los octavos de final.

El mejor exponente del tenis nacional cayó en sets corridos ante el belga Alexander Blockx y en un ataque de furia destrozó su raqueta contra el piso. Fue 7-6 (8) y 6-2.

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El primer set mostró lo mejor de Cerúndolo, incluso tuvo tres oportunidades para llevarse la batería. Allí, justamente, se produjo el punto de inflexión del encuentro porque ambos contendientes estiraron la definición hasta el 8-8, pero el europeo quebró el saque de Fran para ponerse set point y con su saque por primera vez en el pleito, cuando la derecha de Cerúndolo se fue ancha y allí se descargó y rompió la raqueta contra la arcilla.

Fran Cerúndolo perdió el primer set y DESTROZÓ su raqueta.



%uD83D%uDE21 Tremendo el enojo.pic.twitter.com/FOvaa6dZ4Z — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 28, 2026

Luego, Francisco se fue del partido y lo tiró para generar un 2-6 en el segundo set y así se despidió del torneo.