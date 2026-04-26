Francisco Cerúndolo busca hacer historia en el Masters 1000 de Madrid y se cruzará con un amigo del circuito: hora y cómo verlo en vivo

El Madrid Open continúa y Francisco Cerúndolo se ilusiona con avanzar en el polvo de ladrillo español y para eso, el tenista nacional tendrá un exigente cruce ante el ítalo-argentino Luciano Darderi por la tercera ronda.

Cerúndolo, 20° del ranking ATP, llega a este compromiso luego de un sólido debut en segunda ronda, cuando superó al alemán Yannick Hanfmann.

El argentino, que fue semifinalista en Madrid en la edición 2025, defiende una importante cantidad de puntos en la capital española y por eso necesita avanzar para sostener su posición en el escalafón mundial.

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Su rival será Darderi (22°), con quien tiene una relación cercana dentro del circuito. El nacido en Villa Gesell, que compite en representación de Italia, viene de vencer con autoridad a Juan Manuel Cerúndolo en la ronda previa, con lo que impidió el cruce entre hermanos en el certamen peninsular.

Francisco Cerúndolo y Darderi ya se enfrentaron este año en la final del Argentina Open, en febrero. Allí Fran se impuso por 6-4 y 6-2 y levantó el cuarto trofeo de su carrera en el circuito mayor.

El partido está programado para este lunes en el tercer turno de la Cancha 4 de la Caja Mágica, no antes de las 11 (hora argentina), según anunció la organización. Podrá verse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

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SOLANA SIERRA TAMBIÉN SUEÑA CON AVANZAR EN MADRID

La tenista Solana Sierra atraviesa la mejor semana de su carrera en un WTA 1000. La marplatense, número 88 del escalafón, viene de encadenar tres triunfos consecutivos en Madrid, una actuación que le permitió acceder a los octavos de final en un certamen de esta magnitud.

Tras el triunfo de este domingo ante Zeynep Sonmez, la oriunda de La Feliz se medirá con Karolína Plisková, ex número 1 del mundo y una de las jugadoras más experimentadas del circuito.

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Si bien hoy ocupa el puesto 197 del ranking WTA, la checa, de 34 años llega al vencer a la belga Elise Mertens (21°) en un duro partido a tres sets.

Según su performance en el polvo de ladrillo español, Sierra ya se aseguró un salto de 17 posiciones que hoy la ubicarían 71°.

El partido entre Sierra y Plisková está programado para el segundo turno de la Cancha 3, en una jornada que dará inicio a las 06:00 de la Argentina. El último cruce entre ambas se produjo en Doha y terminó con victoria para la europea.