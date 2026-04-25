Francisco Cerúndolo avanzó a tercera ronda del Masters 1000 de Madrid y defiende puntos clave en el ranking ATP

Francisco Cerúndolo logró un triunfo sólido ante Yannick Hanfmann y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, en un torneo clave para su posición en el ranking ATP. El argentino se impuso por 6-1 y 7-5 en una hora y 40 minutos de juego, mostrando autoridad durante gran parte del encuentro.

El inicio fue ampliamente favorable para Cerúndolo, quien dominó el primer set con un nivel alto y dos quiebres de servicio que le permitieron cerrarlo con un contundente 6-1. En la segunda manga volvió a tomar el control y llegó a sacar 5-4 para definir el partido, pero el alemán reaccionó y logró igualar el marcador.

Sin embargo, el argentino recuperó rápidamente la iniciativa, consiguió un nuevo quiebre y selló la victoria en su segundo intento con el saque.

Con este resultado, Cerúndolo avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará al ganador del duelo entre su hermano Juan Manuel Cerúndolo y el italiano Luciano Darderi. El contexto del torneo es determinante para el argentino, que defiende los puntos obtenidos por haber alcanzado las semifinales en la edición pasada, por lo que una eliminación temprana podría impactar negativamente en su ubicación en el ranking.

La jornada también tendrá participación de otros argentinos: Camilo Ugo Carabelli se medirá ante el italiano Flavio Cobolli, mientras que Mariano Navone afrontará un exigente cruce frente al alemán Alexander Zverev.