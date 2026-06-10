Ceremonia de apertura del Mundial 2026: hora, artistas y cómo ver en vivo

Este jueves será un día histórico con el inicio del Mundial 2026, la vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo.

En ese marco, la FIFA tiene todo listo para que la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca sea una verdadera fiesta.

El espectáculo, que arrancará a las 14:30 de nuestro país, es decir, 90 minutos antes del primer partido del certamen entre México y Sudáfrica, contará con la participación estelar de Shakira, quien junto al artista nigeriano Burna Boy, interpretará la canción oficial de la competencia, "Dai Dai".

We're Ready! The official video for DAI DAI, the FIFA World Cup Official 2026 song is here! %u26BD%uFE0F%uD83D%uDC3A @burnaboy https://t.co/8beSisvEF2



A big thank you to Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian... pic.twitter.com/vbNJY8CniO May 23, 2026

Por otra parte, Alejandro Fernández será el encargado de entonar las estrofas del himno local, mientras que la reconocida banda Maná cantará algunos de sus clásicos.

Además, se presentarán la cantante y actriz Belinda, el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, la cantante oaxaqueña Lila Downs, el histórico conjunto Los Ángeles Azules y la sudafricana Tyla.

Ceremonia de apertura del Mundial 2026: cómo ver en vivo por TV y online

El evento podrá observarse a través de DSports, Telefe, TyC Sports y también por streaming en las plataformas de Paramount+, Disney+ y Prime Video.