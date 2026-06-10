Ceremonia de apertura del Mundial 2026: hora, artistas y cómo ver en vivo
Este jueves, el Mundial 2026 se iniciará en el Estadio Azteca con la ceremonia de apertura y el primer encuentro del Grupo A entre México y Sudáfrica.
Este jueves será un día histórico con el inicio del Mundial 2026, la vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo.
En ese marco, la FIFA tiene todo listo para que la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca sea una verdadera fiesta.
El espectáculo, que arrancará a las 14:30 de nuestro país, es decir, 90 minutos antes del primer partido del certamen entre México y Sudáfrica, contará con la participación estelar de Shakira, quien junto al artista nigeriano Burna Boy, interpretará la canción oficial de la competencia, "Dai Dai".
Por otra parte, Alejandro Fernández será el encargado de entonar las estrofas del himno local, mientras que la reconocida banda Maná cantará algunos de sus clásicos.
Además, se presentarán la cantante y actriz Belinda, el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, la cantante oaxaqueña Lila Downs, el histórico conjunto Los Ángeles Azules y la sudafricana Tyla.
Ceremonia de apertura del Mundial 2026: cómo ver en vivo por TV y online
El evento podrá observarse a través de DSports, Telefe, TyC Sports y también por streaming en las plataformas de Paramount+, Disney+ y Prime Video.