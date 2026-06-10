Daniel Vila habló del coqueteo de Sebastián Villa con Boca, le puso precio y mandó un duro mensaje para Riquelme: "No me gusta que..."

A comienzos de año, fue River. Sin embargo, ahora el nombre de Sebastián Villa volvió a sonar fuerte en Boca, que tendría un supuesto interés por repatriarlo luego del notable semestre que tuvo en Independiente Rivadavia.

En ese marco, el presidente de la Lepra, Daniel Vila, se refirió al tema en las últimas horas y le puso un elevado precio al delantero colombiano de cara al próximo mercado de pases "por el momento que está pasando".

"Sebastián hoy tiene una tasación de 10 millones de dólares. Por el momento que está pasando el jugador, por lo que ha hecho, por lo que representa para la institución, por cómo cambió su estilo de juego", indicó.

Al mismo respecto, el directivo reveló que el atacante cafetero tiene una cláusula de rescisión "confidencial", algo menor a esa suma, aunque también ratificó que no quiere dejar ir a su figura por menos.

%uD83D%uDEA8%uD83D%uDD25 DANIEL VILA: "VILLA VALE 10 MILLONES DE DOLARES"



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Consultado por el posteo que el oriundo de Antioquia realizó recientemente con corazones azules y amarillos, el empresario desligó al futbolista y le mandó un fuerte mensaje a Juan Román Riquelme.

"Me gusta que, cuando entran a mi casa, me toquen el timbre. No me gusta que se me metan por la ventana", sentenció en charla con Picado TV.

%uD83D%uDEA8%uD83D%uDD25 EL FUERTE MENSAJE DE DANIEL VILA PARA RIQUELME POR EL INTERES DE BOCA EN CONTRATAR A VILLA



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Pese a todo, Vila aseguró que no quiere "cortarle la carrera" a Villa y adelantó que si su deseo es retornar a Boca, no le pondrá palos en la rueda.

"No hay que cortarle la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir la puerta para que así lo haga", cerró.