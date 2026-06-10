En medio de la polémica en Francia, Didier Deschamps se postuló como favorito del Mundial 2026

A menos de una semana de su presentación en el Mundial 2026, Francia llega envuelta en polémicas dentro del plantel y con la presión habitual de ser aspirantes al título. Didier Deschamps se refirió al presente de su equipo y a las chances de conquistar el certamen.

En una entrevista con The Guardian, el entrenador francés dejó en claro que no le incomoda que su selección aparezca entre las máximas candidatas: "Estamos entre los favoritos del Mundial. No es una palabra tabú para mí. Si tenemos este estatus hoy, que me parece lógico y legítimo, es por todo lo que hemos hecho, por los resultados que hemos logrado".

"Si sigo aquí hoy, es porque la selección francesa ha ganado muchos partidos. De lo contrario, podría haber terminado antes, tanto si lo decidí yo como si lo decidieron por mí", agregó.

Otro de los temas centrales fue Kylian Mbappé, quien asumió la cinta de capitán tras la salida de Hugo Lloris: "Asume este liderazgo fuera de la cancha, también dentro, y sabe que cuando habla, no habla en nombre propio, sino en nombre de todos los jugadores", sostuvo.

Además, el DT ironizó sobre quienes cuestionaron su decisión de ubicar a Mbappé como referencia ofensiva. "Debo ser un estúpido, y seguramente ha habido muchos entrenadores ineptos que han puesto a Mbappé en el centro del ataque en los equipos en los que ha jugado... Durante los dos últimos años en el Real Madrid y su último año en el PSG... Lleva tres años jugando de delantero central", cerró.