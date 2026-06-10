En modo Mundial 2026, León XIV analizó la importancia del trabajo en equipo y recordó sus partidos de joven

A horas del comienzo del Mundial 2026, el Papa León XIV reveló detalles inéditos sobre su pasado futbolero y confirmó la posición en la que jugaba durante sus años de juventud. Tal como anticipó Crónica.

El Sumo Pontífice aprovechó la inminencia del máximo certamen deportivo para compartir divertidas anécdotas personales dentro de la cancha, dejando además un profundo mensaje sobre la importancia de la solidaridad y el trabajo en equipo.

Recuerdos sobre el césped y la experiencia de 1982

En sus declaraciones, recordó con afecto sus épocas como futbolista aficionado y precisó el rol que ocupaba dentro del terreno de juego.

Sumado a sus vivencias directas con la pelota, la máxima autoridad de la Iglesia católica repasó sus primeros lazos con las citas mundialistas.

En ese sentido, rememoró con gran cariño que su primera experiencia viviendo a pleno un torneo global ocurrió en España 1982, coincidiendo con la época en la que se mudó a la ciudad de Roma.

Reflexiones sobre el deporte y la solidaridad

Más allá de las anécdotas recreativas, el líder eclesiástico utilizó el contexto del fútbol para trazar un paralelo con los valores cristianos y la vida en comunidad.

En su alocución, concluyó que aquel que no sabe vivir de forma solidaria con y para los demás tampoco ha logrado comprender verdaderamente el sentido de la vida, instando a los fieles a ser bondadosos, compasivos y a buscar el bien ajeno sin ningún tipo de interés.

Para finalizar, el Pontífice remarcó un consejo vital enfocado en el bienestar general de las personas: "Un poco de deporte hace bien a todos, hay que buscar cómo conservar la salud del cuerpo, la mente y el alma".