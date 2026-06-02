El papa León XIV designó a una mujer laica al frente del Dicasterio para la Comunicación

El papa León XIV nombró a Maria Montserrat Alvarado como la nueva Prefecta del Dicasterio para la Comunicación, según informó este martes Vatican News.

La ejecutiva mexicana, quien asumirá formalmente sus funciones el próximo 1 de noviembre, se convertirá en la primera mujer no religiosa en encabezar un dicasterio de la Santa Sede.

Alvarado llega para reemplazar a Paolo Ruffini, el actual prefecto de 70 años que alcanzó la edad jubilatoria y cuyo tramo final de gestión estuvo marcado por cuestionamientos internacionales debido a su defensa del uso de imágenes del sacerdote Rupnik.

Trayectoria en la comunicación y libertad religiosa

Nacida en la Ciudad de México, la nueva prefecta cuenta con títulos académicos de la Universidad Internacional de Florida y la Universidad George Washington.

Entre los años 2009 y 2023, consolidó su perfil profesional en puestos de liderazgo dentro del Becket Fund for Religious Liberty, una organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa.

Desde 2023, Alvarado se desempeñaba como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de la cadena Eternal Word Television Network.

En ese rol, estuvo a cargo de la supervisión de plataformas mediáticas internacionales con contenidos en siete idiomas que abarcan televisión, radio, prensa escrita y entornos digitales.

Continuidad en las reformas de la Curia Romana

Con esta designación, la gestión de León XIV profundiza el proceso de renovación institucional que fuera iniciado originalmente por el papa Francisco.

Esta línea de reformas busca otorgar puestos de máxima responsabilidad y liderazgo dentro de la estructura vaticana a fieles laicos, tanto hombres como mujeres.

El organismo que conducirá la profesional mexicana fue creado en 2015 y coordina los principales medios de la Iglesia universal, tales como Radio Vaticana, L'Osservatore Romano, la Oficina de Prensa de la Santa Sede y Vatican Media.

Ante la noticia de su designación, Alvarado expresó: "Aunque este nombramiento ha sido inesperado, lo recibo con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado".

Asimismo, manifestó su agradecimiento a la conducción saliente y añadió que espera "continuar, con amistad y esperanza, la importante labor de fortalecer el Dicasterio".

Por su parte, Ruffini envió un mensaje de despedida a los trabajadores del área donde señaló que trabajará en estrecha colaboración con su sucesora durante la transición: "He entrado en la recta final de la carrera, antes del momento en que -al haber alcanzado los 70 años, la edad fijada para la jubilación- pasaré el testigo a Montserrat Alvarado como próxima prefecta".

En sintonía con el traspaso, el director ejecutivo de EWTN, Michael P. Warsaw, respaldó la idoneidad de la elegida al asegurar que se ganó el respeto de toda la cadena de medios durante su permanencia en la empresa.