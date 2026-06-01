La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano en el marco de una audiencia internacional, un encuentro que acrecentó las expectativas en torno a una posible visita del sumo pontífice a la Argentina.

La cita, desarrollada durante el fin de semana, fue confirmada oficialmente este lunes por la Casa Rosada a través de un comunicado de prensa.

Una agenda enfocada en la educación regional

La funcionaria nacional formó parte de una comitiva junto a otros ministros de Iberoamérica que viajaron a Roma.

De acuerdo con la información brindada por el Gobierno argentino, los mandatarios participaron del Encuentro Internacional "Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación".

Con respecto al momento del saludo entre la ministra y el jefe de la Iglesia católica, el comunicado emitido por la Casa Rosada detalló: "Pettovello saludó al Santo Padre León XIV, en el marco de una audiencia en el Vaticano, junto a ministros de Iberoamérica que participaron del Encuentro Internacional".

Fortalecimiento de los vínculos bilaterales

El viaje de Sandra Pettovello se dio en el contexto de una visita oficial a Italia y al Vaticano.

Según reportaron las fuentes gubernamentales, la agenda de la ministra estuvo orientada a mantener diversas reuniones de trabajo para fortalecer los lazos bilaterales en materias de educación, empleo y desarrollo familiar.

Si bien las imágenes y los detalles del encuentro comenzaron a circular en las redes sociales de la propia ministra, el Poder Ejecutivo ratificó la actividad de manera formal este lunes, en una jornada marcada por las lecturas políticas sobre el futuro viaje del Papa a su país natal.