A 15 días del Mundial: Cinco santos y beatos que fueron futbolistas

En el marco de la preparación para la Copa Mundial de Fútbol, el proyecto Lutum Católico diseñó una serie de figuritas inspiradas en los álbumes oficiales, pero protagonizadas por cinco santos y beatos de la Iglesia Católica.

La iniciativa resalta cómo estas figuras encontraron en la cancha una oportunidad para fortalecer el carácter, fomentar la amistad y compartir su fe en la vida cotidiana.

Los cinco convocados del álbum futbolero

La selección digital incluye a reconocidos personajes de la historia eclesiástica que mantuvieron un fuerte vínculo con el deporte:

San Juan Pablo II: De joven se desempeñó como arquero en el equipo KS Cracovia de su Polonia natal, espacio donde forjó valores de disciplina, amistad y valentía.

San Carlo Acutis: El joven nacido en Italia utilizaba la práctica de este deporte en el club AC Milan como una vía para divertirse y evangelizar en sus círculos cotidianos.

Beato Benedicto Daswa: Vivió en Sudáfrica y se comprometió activamente con el acompañamiento juvenil ejerciendo como futbolista y director técnico del club Mbahe Freedom Rebels .

San Luigi Orione: El sacerdote italiano promovía los partidos de fútbol entre los jóvenes utilizando los colores de la Juventus , convencido de que el juego formaba el carácter y acercaba a las personas a Dios.

San Pier Giorgio Frassati: También oriundo de Italia y aficionado a la Juventus, consideraba cada partido como una herramienta clave para consolidar los lazos de fraternidad.

El impacto en las comunidades digitales

La propuesta generó interacciones inmediatas entre los usuarios de redes sociales, quienes propusieron incorporar a otros referentes católicos con historia en las canchas de fútbol.

Entre los nombres sugeridos por la comunidad destacaron a San Juan Bosco -por la influencia de su obra en la fundación de clubes de Turín-, el chileno Alberto Hurtado y el mártir mexicano Ángel Darío Acosta Zurita, quien jugaba en la posición de defensor central.