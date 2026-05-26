Bentancur salió a bancar a Nández tras su ausencia en la lista de Uruguay para el Mundial 2026

La ausencia de Nahitan Nández en la lista de 26 jugadores de la Selección de Uruguay para el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá está dando que hablar y uno de los que hizo referencia al respecto fue Rodrigo Bentancur, quien hizo un fuerte comentario que va a generar repercusiones.

"Es un referente para nosotros y es una lástima que no esté. Es una ausencia importante. Me enteré recién ahora. Cuando entre al Complejo Celeste vamos a ver con mis compañeros cómo está la situación, pero es una lástima", manifestó el volante de Tottenham que al igual que Nández, defendió alguna vez la camiseta de Boca Juniors.

"En un Mundial son partidos aparte, no hay partidos fáciles. Casi todos tienen jugadores en Europa y por todo el mundo", señaló en referencia al Grupo H, en el que junto a la Selección de España parten como favoritos a avanzar a dieciseisavos de final, integrado además por Arabia Saudita y Cabo Verde.

"El último mes y medio me preocupé solo por mi club. Me sentía muy responsable por el mal momento de Tottenham y la lesión. El primer objetivo cuando me lesioné era poder llegar al Mundial pero después pasó a un segundo plano porque quería ayudar a mis compañeros a salir de una situación complicada. Recién ahora me pongo en modo selección y ahora me voy a poner a recuperar bien para llegar de la mejor manera al Mundial", cerró el ex Juventus de Turín.