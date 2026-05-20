El representante de Nahitan Nández apuró a Boca y habló de un posible regreso: "Se tienen que mover"

En diálogo con Carve Deportiva, el representante de Nahitan Nández dio un aviso a Boca: "En este caso se tiene que mover el equipo por él, hoy lo veo dificil", manifestó.

Aunque reconoció que "Nández tiene un amor por Boca", también dejó en claro que el mediocampista de 30 años tiene ofertas de diversos clubes para seguir su carrera.

Lo cierto es que el Al-Qadisiya, club donde milita el uruguayo, le hizo una oferta por su renovación. A esa propuesta por estirar el vínculo que vence a mediados de 2027 se le suma que su agente aseguró que hay otros mercados interesados en él.

"Ayer recibimos una oferta para renovarle a Nández. Está peleando para ser el mejor jugador por votación del equipo y en su puesto uno de los mejores de la liga", manifestó el representante.

Y agregó: "Recibimos una oferta muy importante de México y en Italia dos clubes más. Nández tiene un año más de contrato y ya tiene oferta para renovar".