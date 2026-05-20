Alarmas en Brasil por una lesión de Neymar: aseguran que peligra su presencia en el Mundial 2026

Neymar presentó un edema moderado en la pantorrilla derecha que le impedirá entrenar durante más de una semana, lo que genera tensión en el cuerpo técnico de la selección de Brasil a menos de un mes del debut del Mundial 2026 ante Marruecos el 13 de junio.

Pese al riesgo, según O Globo, Carlo Ancelotti decidió mantenerlo en la convocatoria tras hablar con el jugador y evaluar los estudios iniciales.

Santos ya confirmó que el atacante no podrá estar ante San Lorenzo y difícilmente ante Gremio. Su presencia ante Deportivo Cuenca el 26 también es muy improbable. El astro necesita tratamiento y el club paulista lo cuidará hasta que esté en condiciones.

Del lado de la selección, el escenario que maneja el cuerpo técnico es el siguiente: si Neymar logra estar en condiciones, podría estar disponible para el amistoso de despedida ante Panamá el 31 en el Maracaná. Después, Brasil tiene otro amistoso el 6 de junio ante Egipto en Estados Unidos antes del debut en la Copa del Mundo.

Si la evolución no fuera la esperada, la lista preliminar presentada a la FIFA la semana pasada permite sumar reemplazantes. Sin embargo, esa posibilidad no está siendo considerada por ahora.