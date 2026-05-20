Qué resultados necesita Boca para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

La bronca por el final, en el que el árbitro Jesús Valenzuela no quiso revisar en el VAR una clara mano que le hubiese permitido a Boca tener la chance de un penal, ya paso y hay que pensar en lo que viene. Por eso, luego del empate 1-1 ante Cruzeiro, el "Xeneize" ya sabe qué resultados necesita en la última fecha para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Con esta igualdad, el equipo brasileño se mantiene como líder con 8 unidades, por encima de Boca y de la Universidad Católica, ambos con 7. De todos modos, los chilenos aún deben enfrentarse a Barcelona de Guayaquil y, si gana, se subirá a la cima del Grupo D con 10 puntos.

Pero el partido de este jueves entre chilenos y ecuatorianos podría sumar a un nuevo aspirante a la lucha por el pasaje a octavos, ya que si Barcelona gana llega a 6 unidades y, si también superan a los brasileños la semana que viene, estarán clasificados. En cambio, si ganan los chilenos, quedarán a un punto de la siguiente instancia y Barcelona estará eliminado.

Lo concreto es que hay una certeza: si Boca le gana a la Universidad Católica, avanzará a los octavos de final, aunque sí hay que remarcar que no tendría garantizado el primer puesto, porque si Cruzeiro se impone sobre Barcelona se mantendrá como líder.

Qué necesita Boca para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores:

Si le gana a Universidad Católica:



Se clasifica sin importar ni el resultado de este jueves entre Universidad Católica y Barcelona ni tampoco el de Cruzeiro ante los ecuatorianos.





Si empata ante Universidad Católica:

Si la Católica gana o empata frente a Barcelona, con una igualdad en la Bombonera los chilenos estarán clasificados. En este escenario, Boca quedaría eliminado porque aunque Cruzeiro pierda con los ecuatorianos, lo dejaría afuera por desempate olímpico.

Si la Católica pierde ante Barcelona, con una igualdad en la Bombonera quedarán los dos con la misma cantidad de puntos. Si Cruzeiro gana o empata ante los ecuatorianos, se mete en octavos y Boca se clasificará por sistema olímpico en el desempate ante los chilenos, ya que le ganó como visitante.

Si la Católica pierde ante Barcelona, con una igualdad en la Bombonera quedarán los dos con la misma cantidad de puntos. Si además Cruzeiro pierde frente a Barcelona, entonces los ecuatorianos serán primeros y habrá triple empate en el segundo puesto. Ahí, Boca se clasificaría porque ante igualdad de puntos entre sí, de diferencia de gol y de goles a favor en los duelos entre sí, pasaría por tener mejor diferencia en el global.

Si pierde con Universidad Católica:

Queda eliminado.



