Boca busca ganar para estar más tranquilo en la Copa Libertadores
El Xeneize recibe al conjunto brasileño en La Bombonera con la necesidad de sumar un triunfo para mantenerse con chances concretas de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Boca Juniors recibe a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido determinante para las aspiraciones del Xeneize de avanzar a los octavos de final.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega sin margen de error luego de las derrotas sufridas como visitante frente a Barcelona de Guayaquil y el propio conjunto brasileño, que se impuso hace tres semanas en Belo Horizonte.
Tras la eliminación en el Torneo Apertura ante Huracán, Boca apuesta todas sus fichas al plano internacional y buscará hacerse fuerte como local para llegar con chances concretas de clasificación a la última jornada del grupo.
Para este compromiso, Claudio Úbeda volvió a apostar por una base titular que viene sosteniendo en los últimos encuentros, aunque con tres modificaciones puntuales. Entre las novedades aparecen Leandro Brey en el arco, Malcom Braida y Tomás Aranda desde el arranque.
La formación de Boca vs. Cruzeiro
Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
DT: Claudio Úbeda.