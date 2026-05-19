Boca busca ganar para estar más tranquilo en la Copa Libertadores

Boca Juniors recibe a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido determinante para las aspiraciones del Xeneize de avanzar a los octavos de final.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega sin margen de error luego de las derrotas sufridas como visitante frente a Barcelona de Guayaquil y el propio conjunto brasileño, que se impuso hace tres semanas en Belo Horizonte.

Tras la eliminación en el Torneo Apertura ante Huracán, Boca apuesta todas sus fichas al plano internacional y buscará hacerse fuerte como local para llegar con chances concretas de clasificación a la última jornada del grupo.

Para este compromiso, Claudio Úbeda volvió a apostar por una base titular que viene sosteniendo en los últimos encuentros, aunque con tres modificaciones puntuales. Entre las novedades aparecen Leandro Brey en el arco, Malcom Braida y Tomás Aranda desde el arranque.

La formación de Boca vs. Cruzeiro

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.