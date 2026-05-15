Tras no cerrar su renovación en Boca, cuatro clubes de Italia quieren a Exequiel Zeballos

Hace tiempo que Napoli busca quedarse con Exequiel Zeballos. Sin embargo, su interés solamente queda en un deseo que no se transforma en una oferta formal a Boca.

A lo largo de las últimas horas, desde Italia revelaron que Roma, Sassuolo, Como 1907 y Bologna están interesados en el extremo de 24 años, que todavía no resolvió su futuro.

Y es que si bien el Changuito podría negociar como agente libre a partir del próximo 1 de julio, e incluso firmar un precontrato con cualquier institución para comenzar a desempeñarse en 2027, su intención está bien marcada: al igual que el Xeneize, quiere extender el contrato.

Lo que genera rispidez en su continuidad son las condiciones del vínculo, por esa misma razón no se ponen de acuerdo.

De no resolverse, el futbolista podría ser vendido a mitad de año. En Boca saben muy bien que será muy complejo poder vender al jugador en los 20 millones de euros que figuran en su actual cláusula de rescisión.