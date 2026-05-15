¿Juega el Huevo Acuña y Gonzalo Montiel?: la probable formación de River para enfrentar a Rosario Central

Por la semifinal del Torneo Apertura 2026, River recibe a Rosario Central en el Monumental.

Eduardo Coudet llega con sus jugadores al límite desde lo físico por la seguidilla y por eso esperará hasta último momento para definir la formación. A esta altura se perfilan dos cambios.

Los focos en cuanto al once apunta a dos titulares indiscutidos que están entre algodones: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Cachete sufrió una molestia muscular en la entrada en calor con el Lobo y ni siquiera sumó minutos, mientras que el Huevo pidió el cambio en el primer tiempo por una contractura en el posterior.

Los dos leterales están haciendo todos los esfuerzos para llegar en condiciones al sábado y todos los caminos conducen a que el entrenador contará con ellos desde el arranque. Si es así, la primera modificación confirmada será la salida de Fabricio Bustos.

La segunda variante que gana terreno a esta hora en el Millonario es la entrada de Maximiliano Meza como volante, que podría regresar a la titularidad en lugar de Santiago Lencina.

La probable formación de River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.