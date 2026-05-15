El Tribunal de Disciplina informó las sanciones para los expulsados en los octavos de final del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 entra en su etapa definitoria y este fin de semana se conocerán los dos equipos que se enfrentarán por el título. Pero, mientras tanto, el Tribunal de Disciplina de la AFA publicó las sanciones para los futbolistas expulsados en los distintos encuentros de los octavos de final de los playoffs.

Uno de los involucrados es Huracán, quien tuvos dos expulsados en la victoria ante Boca. Sobre esto, Eric Ramírez deberá cumplir dos fechas tras la roja directa por un planchazo sobre Tomás Aranda, mientras que Fabio Pereyra recibió una jornada por la doble amarilla luego de protestarle al árbitro Pablo Echavarría.

El cruce entre River y San Lorenzo en el Monumental dejó como saldo que Matías Reali fue expulsado por una fuerte infracción contra Tomás Galván y el organismo disciplinario resolvió aplicarle una dura pena: dos partidos de suspensión.

El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, semifinalista del torneo, tampoco terminó en paz. Alexandro Maidana vio la roja tras una dura entrada a Lucas Zelarayán y recibió dos fechas. Sobre el cierre, Guido Herrera y Lucas Passerini protagonizaron un cruce que derivó en la expulsión de ambos,por lo que cada uno tendrá una jornada de sanción.

Otro de los castigados fue Enzo Martínez, quien dejó a Gimnasia con diez hombres en la victoria frente a Vélez. El defensor fue expulsado por una fuerte falta sobre Manuel Lanzini y deberá cumplir dos encuentros afuera.



