Bombazo en Boca: el Changuito Zeballos sería vendido a Europa en el mercado de pases de junio

El acuerdo está lejos y, lo mejor, es pactar una salida consensuada y que beneficie a ambas partes en el próximo mercado de pases. Así está la situación entre Boca y Exequiel Zeballos, cuyo contrato vence en diciembre de este año y por el que las tratativas para la renovación están totalmente estancadas.

Si bien el "Changuito" se consolidó como una pieza crucial en el equipo de Claudio Úbeda hasta sufrir su lesión, las negociaciones se empantanaron más de lo esperado y, a esta altura, todavía no hay acuerdo para extender el vínculo, por lo que la opción que hoy toma más fuerza es una venta al fútbol europeo en el próximo mercado de pases.

La imposibilidad de alcanzar un punto de encuentro en torno a la duración del contrato y la cláusula de rescisión llevó a la representación de Zeballos a buscar una oferta importante para acercar al club en el corto plazo, con el objetivo de evitar que el delantero se marche libre a fin de año.

El buen vínculo entre la dirigencia y el entorno del jugador, sumado al hecho de que el santiagueño es un futbolista surgido e identificado con el club, alimenta la intención de encontrar una salida beneficiosa para ambas partes. Desde su lado existe la voluntad de dejarle dinero a Boca y no irse por la puerta de atrás, como sucedió en otros casos recientes. Vale recordar que a partir del 1 de julio puede negociar libremente con otra institución.

La idea es concretar una transferencia por una cifra que, aunque estaría lejos de los 20 millones de dólares fijados en la cláusula de rescisión y también de las pretensiones iniciales del club, igualmente representaría un ingreso importante para las arcas de Boca.

Y ante esto, en los últimos meses hubo dos equipos europeos que avanzaron: CSKA Moscú y Napoli. Los rusos insinuaron una propuesta cercana a los 10 millones de dólares, mientras que el conjunto italiano sigue de cerca su situación desde hace tiempo y podría lanzarse formalmente a la carga a mitad de año.