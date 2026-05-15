Atento Boca: la dura sanción que podría recibir Cruzeiro por los gestos de sus hinchas

Se vienen dos partidos claves para Boca pensando en la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Y uno de sus rivales directos en la pelea, Cruzeiro, podría recibir una fuerte sanción de la Conmebol debido a los gestos, insultos y provocaciones por parte de la hinchada brasileña hacia la xeneize en el duelo que se jugó en el Mineirao.

Según Ge Globo, la entidad que maneja el fútbol sudamericano abrió un proceso disciplinario contra el club de Belo Horizonte debido al gesto discriminatorio por parte del simpatizante de origen brasileño, que mostró un billete de 2 reales de cara a los fanáticos del "Xeneize" presentes en Belo Horizonte, acción realizada a modo de burla por la situación económica argentina.

Ese gesto rompe con lo establecido en el artículo 14.2 del reglamento disciplinario de Conmebol y podría significar una multa de 100 mil dólares contra Cruzeiro. Sumado a ello, se abrió otro proceso disciplinario ante el club mineiro por el retraso en el ingreso al campo de juego, lanzamiento de objetos al terreno de juego y el uso de bengalas.

La investigación por el gesto discriminatorio se suma al expediente disciplinario abierto contra Boca por gestos racistas, la cual resultó con un detenido. Es que uno de los dos mil hinchas xeneizes reaccionó al gesto con el billete y respondió agarrándose las orejas, lo que las fuerzas de seguridad interpretaron como gestos racistas y fueron a buscarlo.



