Las críticas de los medios españoles a Franco Mastantuono tras su vuelta al Real Madrid en el cruce con el Oviedo

Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid y disputó 77 minutos en el triunfo del Real Madrid por 2 a 0 ante el Oviedo por la Liga de España, en un Santiago Bernabéu que expresó su furia contra los futbolistas por otra temporada sin títulos.

Más allá de algunas apariciones fugaces, tuvo un rendimiento discreto y fue reemplazado por Daniel Yáñez. Luego, quedó involucrado indirectamente en la polémica tras las declaraciones de Kylian Mbappé, quien resultó estruendosamente silbado.

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Los medios españoles criticaron su primer año en el Merengue, aunque le mantuvieron el crédito abierto. "¿Qué hay que hacer con Mastantuono?", se preguntó el diario 'Marca'.

"El argentino tiene cositas, aunque su primera temporada no ha sido buena. Pero no conviene enterrar a Mastantuno, que solo tiene 18 años y se ve que es un jugador que tiene clase. No es fácil la decisión que tiene que tomar el Madrid con él, pero en ningún caso debe ser una venta pese a las críticas que ha recibido. ¿Una cesión? Puede ser una opción, pero quedarse con él tampoco es una locura. Igual con confianza es capaz de sacar ese talento", subrayó el mismo medio.

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Por su parte, el diario 'As' relató que "titularidad por la derecha, otro al que le viene bien de cara al Mundial de este verano. Trabajó bien en defensa y en ataque intentó profundizar, pero no le sale. Tuvo la primera gran ocasión, intentó pillar al portero a contrapié y casi le sale. Para jugar como extremo, necesita más finura y chispa. Quizás su sitio no es ese. Se fue en el 77' para que entrase Yáñez", analizó.

En tanto, 'Sport', medio de Barcelona, fue mucho más contundente. Le puso un 4 como calificación y señaló que fue "abducido". "Acaba la temporada y no hay ni rastro del futbolista del que tanto nos hablaron en verano, como si le hubieran quitado sus poderes/condiciones a lo Space Jam. Muy entregado sin balón, pero con el esférico siempre sale a deber", fue la crítica más fuerte.