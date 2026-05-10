El Barcelona venció al Real Madrid y se consagró campeón de La Liga de España

Por la fecha 35 de LaLiga, Barcelona recibió a Real Madrid en el Camp Nou, en una edición del Clásico histórico. Los culés vencieron 2 a 0 al Merengue y se consagraron campeones del torneo.

Al equipo de Hansi Flick le alcanzaron apenas 20 minutos para sentenciar la historia: Marcus Rashford y Ferran Torres convirtieron dos golazos para el triunfo y el título.

¡¡QUÉ GOLAZO DE MARCUS RASHFORD!! ¡BARCELONA SE PUSO EN VENTAJA Y SE ACERCA AL TÍTULO!



El inglés convirtió de tiro libre el 1-0 ante Real Madrid.@GiraltPablo - Juan Pablo Varsky#ElClasico | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/mIwkUMrTOV — DSPORTS (@DSports) May 10, 2026

Con esta victoria, el Blaugrana se aseguró el campeonato con tres fechas de anticipación y selló su bicampeonato liguero, ratificando una temporada de gran dominio.

PITAZO FINAL Y EUFORIA TOTAL EN EL CAMP NOU, ¡BARCELONA DERROTÓ A REAL MADRID Y SE CORONÓ CAMPEÓN!#ElClasico | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/PuE03R4hx3 — DSPORTS (@DSports) May 10, 2026

Así, el Barcelona cierra el torneo con un registro de 30 victorias, un empate y cinco derrotas, en una campaña que lo tuvo como protagonista de principio a fin.

Este es su segundo título de la temporada, anteriormente había conquistado la Supercopa de España.