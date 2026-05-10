El Barcelona venció al Real Madrid y se consagró campeón de La Liga de España
El Barcelona se hizo fuerte de local ante un Real Madrid golpeado. Con este resultado, los culés son campeones de La Liga de España.
Por la fecha 35 de LaLiga, Barcelona recibió a Real Madrid en el Camp Nou, en una edición del Clásico histórico. Los culés vencieron 2 a 0 al Merengue y se consagraron campeones del torneo.
Al equipo de Hansi Flick le alcanzaron apenas 20 minutos para sentenciar la historia: Marcus Rashford y Ferran Torres convirtieron dos golazos para el triunfo y el título.
Con esta victoria, el Blaugrana se aseguró el campeonato con tres fechas de anticipación y selló su bicampeonato liguero, ratificando una temporada de gran dominio.
Así, el Barcelona cierra el torneo con un registro de 30 victorias, un empate y cinco derrotas, en una campaña que lo tuvo como protagonista de principio a fin.
Este es su segundo título de la temporada, anteriormente había conquistado la Supercopa de España.