Sigue la polémica en Real Madrid: Kylian Mbappé se queda afuera del clásico ante Barcelona

Sigue la polémica en Real Madrid. Kylian Mbappé no fue convocado para el clásico ante Barcelona este domingo, al no estar recuperado por completo de la molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que sufre desde el pasado 24 de mayo.

El francés no completó con el resto del grupo el trabajo de campo en el entrenamiento del sábado y no formará parte del equipo por segundo partido consecutivo.

Esta lesión estuvo envuelta en polémica, ya que el futbolista había viajado Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación.

En la lista, además de Mbappé, el Merengue cuenta con siete ausencias. Federico Valverde, por traumatismo craneoencefálico tras darse con una mesa por un resbalón en su enfrentamiento con Aurelien Tchouaméni en el vestuario; Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla; Éder Militao, rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, en el bíceps femoral de la pierna derecha; Dani Carvajal; una fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho.

Tampoco estará Dani Ceballos, que fue apartado por el entrenador Álvaro Arbeloa.