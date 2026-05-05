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ESCÁNDALO

Polémica con Kylian Mbappé: los insultos en plena práctica de Real Madrid que caldearon la previa del Clásico con Barcelona

Kylian Mbappé habría iniciado una discusión con insultos en plena práctica de Real Madrid. En pocos días juegan el Clásico con Barcelona.

Kylian Mbappé atraviesa días turbulentos en Real Madrid: ahora quedó envuelto en un fuerte episodio interno que salió a la luz a días del clásico ante Barcelona y dejó expuesto a un vestuario en crisis.

El delantero protagonizó un duro cruce durante una práctica del Merengue. Según informó The Athletic, el francés discutió e insultó a un asistente de Álvaro Arbeloa luego de que le cobraran una posición adelantada.

Parte del plantel se mostró molesto tanto con el cuerpo técnico como con la dirigencia que encabeza Florentino Pérez, a quienes les reprochan no haber sancionado al jugador ni haber tomado una postura más firme.

Pero este no fue el único foco de conflicto. De acuerdo con Onda Cero, Antonio Rudiger le habría dado una cachetada a Álvaro Carreras en medio de una discusión en el vestuario.

En ese contexto, el equipo se entrena con la mira puesta en un clásico determinante: a Barcelona le basta con un empate para consagrarse campeón de La Liga frente a su eterno rival.

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