Bomba en Turquía: Icardi cambiaría el Galatasaray por un club desconocido
Mauro Icardi cambiaría de equipo en Turquía tras no ponerse de acuerdo con el Galatasaray para la renovación del vínculo por una cuestión económica.
Mauro Icardi finaliza su contrato con el Galatasaray de Turquía el próximo 30 de junio y no hay novedades de su renovación, por lo que el futuro del delantero rosarino podría tomar un rumbo inesperado. Se trata del Amedspor, un equipo recién ascendido a la Süper Lig, que sueña con un proyecto ambicioso que en principio tiene como objetivo mantener la categoría y buscar la clasificación a alguna copa.
Icardi no está convencido de la oferta del Galatasaray, quien le ofreció su continuidad a cambio de 6 millones de euros por temporada, el 50% de los 12 millones que obtiene actualmente.
Pero no son los únicos que pretenden al goleador, ya que Juventus de Turín, AC Milan, Napoli, Elche, Oviedo y el América de México también preguntaron por él. Y si bien también sonó en River Plate, no tiene intenciones de volver a la Argentina y pretende seguir en el Viejo Continente.