Bomba en Turquía: Icardi cambiaría el Galatasaray por un club desconocido

Mauro Icardi finaliza su contrato con el Galatasaray de Turquía el próximo 30 de junio y no hay novedades de su renovación, por lo que el futuro del delantero rosarino podría tomar un rumbo inesperado. Se trata del Amedspor, un equipo recién ascendido a la Süper Lig, que sueña con un proyecto ambicioso que en principio tiene como objetivo mantener la categoría y buscar la clasificación a alguna copa.

Icardi no está convencido de la oferta del Galatasaray, quien le ofreció su continuidad a cambio de 6 millones de euros por temporada, el 50% de los 12 millones que obtiene actualmente.

Pero no son los únicos que pretenden al goleador, ya que Juventus de Turín, AC Milan, Napoli, Elche, Oviedo y el América de México también preguntaron por él. Y si bien también sonó en River Plate, no tiene intenciones de volver a la Argentina y pretende seguir en el Viejo Continente.