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Barcelona SC vs. Boca, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Barcelona de Guayaquil recibe a Boca Juniors en un duelo clave por la Copa Libertadores de América 2026.

Juan Riera
Juan Riera

Barcelona de Ecuador recibe hoy martes a Boca Juniors, desde las 21 en el estadio Pichincha, por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. El árbitro del encuentro será Carlos Betancur, quien estará acompañado de sus asistentes John León y Miguel Roldán, mientras que el cuarto árbitro será Diego Ulloa. Además, Nicolás Gallo está a cargo del VAR y Lluis Picón del AVAR.

Barcelona SC, comandado por César Farías, viene de igualar 1 a 1 con Manta de local por la LigaPro de Ecuador, donde ocupa en el tercer puesto. En la Copa Libertadores cayó 2 a 1 la semana pasada de local ante la Universidad Católica de Chile y no tiene puntos, tras tres derrotas seguidas.

Boca, con Claudio Ubeda como DT, llega tras ganarle 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y finalizar segundo en el Grupo A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, donde avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Huracán. En la Libertadores cedió su invicto en la fecha pasada, al ser superado 1 a 0 por Cruzeiro, en Brasil, tiene seis unidades y es 2º por diferencia de goles.

Probables formaciones Barcelona SC vs. Boca por Copa Libertadores

Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cómo ver en vivo Barcelona SC vs. Boca por Copa Libertadores

La transmisión del partido estará a cargo de las señales de Fox Sports y Telefe, y también podrá verse mediante la plataforma de streaming Disney+, previa contratación del canal codificado.

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