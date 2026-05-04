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NO DUDARON

El audio del VAR de la polémica jugada en el clásico entre San Lorenzo e Independiente que derivó en la expulsión de Alexis Cuello

La Liga Profesional dio a conocer la charla entre los árbitros en la última jugada del cruce entre el Santo y el Diablo, que derivó en la expulsión de Cuello por parte de Pablo Dóvalo.

 El clásico del sábado San Lorenzo e Independiente culminó con una jugada polémica, que derivó -incluso- en una expulsión. El Rojo le ganaba 2 a 1 al Cuervo y, en tiempo de descuento, el delantero Alexis Cuello simuló (según la consideración arbitral) un penal por el que el árbitro Pablo Dóvalo decidió expulsarlo por doble amonestación. 

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Es por eso que desde la Liga Profesional dieron a conocer, por estas horas, los audios del VAR de la charla entre los jueces del encuentro.

 A los 48 minutos del segundo tiempo, el delantero del Ciclón cayó en el área ante la marca de Rodrigo Fernández Cedrés y pese al reclamo de todo el elenco local, el referí hizo caso omiso y le mostró la segunda tarjeta amarilla y, por consiguiente, después la roja. "Tiene el pie apoyado. Apoya el pie y ahí se tira", analizaron desde Ezeiza y le dieron el visto bueno al árbitro del campo de juego.

 Por lo pronto, los entredichos también estuvieron en los entrenadores. "Cedrés estaba parado, con el pie estirado. Él se tira antes y después choca. A nosotros nos cobraron uno en cancha de Boca, que fue dudoso. Es interpretación del árbitro", expresó Gustavo Quinteros, DT del Rojo. 

"Vi penal en la cancha, vi penal en las imágenes. ¿Alguien vio a otra cosa? Porque si alguien vio otra cosa, la reviso de nuevo", concluyó Gustavo Álvarez, el conductor Azulgrana.

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 Con este resultado, Independiente finalizó quinto de la Zona A y se medirá con Rosario Central en los octavos de final del Apertura 2026, mientras que San Lorenzo está séptimo y visitará a River.

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