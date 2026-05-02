Con sufrimiento al final, Independiente le ganó un partidazo a San Lorenzo y se metió en los playoffs del Torneo Apertura

En otro de los duelos correspondientes a la pendiente fecha 9 de la Zona A, Independiente venció 2-1 a San Lorenzo y aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026.

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Luego de un buen partido en líneas generales, el Rojo fue un justo vencedor, más allá de que terminó sufriendo en el tramo final.

Es que el equipo de Gustavo Quinteros manejó durante 70 minutos el juego como quiso y prácticamente no sufrió frente a un Ciclón al que le faltó fútbol y respuestas.

En el medio, el conjunto de Avellaneda pegó en dos momentos importantes: primero, a los 14 minutos del primer tiempo con el gol de Matías Abaldo; luego, a los 7' del complemento por intermedio de Maximiliano Gutiérrez.

Sin embargo, la visita comenzó a desperdiciar algunas chances y, a falta de un cuarto de hora, Ezequiel Herrera descontó y dejó el resultado a tiro para el Cuervo.

A partir de ahí, el elenco comandado por Gustavo Álvarez fue a buscar con más ganas que lucidez, pero entre alguna que otra respuesta de Rodrigo Rey, las fallas en el último toque y la expulsión de Alexis Cuello, se quedó con las ganas de llevarse el punto.

Con este resultado, Independiente llegó al quinto lugar del grupo y se metió en la próxima instancia del campeonato.

Por su parte, y pese a la caída, San Lorenzo también estará en octavos de final gracias al empate entre Unión de Santa Fe y Talleres de Córdoba. No obstante, deberá esperar a lo que pase con Defensa y Justicia que, si derrota a Gimnasia de Mendoza, tendrá la posibilidad de quitarle el séptimo puesto y relegarlo a la octava colocación.

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Cuello estuvo cerca del gol

CUELLO CASI HACE UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE SAN LORENZO ANTE INDEPENDIENTE %u26BD%u274C#LPFxTNTSports



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Gol de Independiente

GRAN JUGADA DE INDEPENDIENTE Y ABALDO PONE EL 1-0 FRENTE A SAN LORENZO %uD83D%uDD34%uD83D%uDD34#LPFxTNTSports



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Gol de Independiente

APARECIÓ EL CHILENO GUTIÉRREZ Y AHORA INDEPENDIENTE LE GANA 2-0 A SAN LORENZO %u26BD%uD83D%uDD34#LPFxTNTSports



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Gol de San Lorenzo

DESCONTÓ HERRERA Y SE ARMÓ UN PARTIDAZO EN SAN LORENZO VS. INDEPENDIENTE %uD83D%uDD35%uD83D%uDD34%uD83D%uDD25#LPFxTNTSports



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Cuello simuló y vio la roja