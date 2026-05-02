Thiago Almada despreció a River antes que le llegue una oferta

Como cada mercado de pases en River Plate suenan refuerzos de primer nivel, pero después terminan llegando jugadores de segunda o tercera categoría que no resuelven partidos. Eduardo Coudet no quiere que vuelva a suceder lo que pasó en la última etapa de Marcelo Gallardo y esa es la razón por la que va por futbolistas de jerarquía.

Uno de los nombres que sonó en los pasillos del club de Núñez es el de Thiago Almada, quien no está jugando lo que esperaba en el Atlético de Madrid y llega con poco rodaje de cara a su participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El ex Vélez Sarsfield apenas jugó 36 partidos desde su llegada al conjunto que dirige Diego Pablo Simeone, de los cuales apenas en 17 oportunidades estuvo desde el inicio. En total, aportó cuatro goles y dio dos asistencias.

Si bien en el Millo dicen que todavía no se comunicaron con el futbolista, Almada ya adelantó que bajo ningún punto de vista tiene pensado volver tan pronto a la Argentina y que si bien quiere cambiar de equipo si no se modifica su status dentro del equipo, lo hará en todo caso a un conjunto del fútbol europeo.

Los que sí estar en carpeta y por los que se inició gestiones es por Nicolás Otamendi del Benfica y Giovanni Simeone del Torino.