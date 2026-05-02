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Inter Miami de Lionel Messi vs. Orlando City, por el clásico de Florida de la MLS: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi juega ante Orlando City su primer clásico de La Floria en el Nu Stadium.

Juan Riera
Juan Riera

Inter Miami recibirá hoy sábado a Orlando City, a partir de las 20:15 en el Nu Stadium, por la fecha 11 del a Major League Soccer. Será la primera edición del Clásico de la Florida en este nuevo estadio de Las Garzas. La televisación será como siempre a través de Apple TV.

El conjunto liderado por Lionel Messi, con el segundo partido de Ángel Guillermo Hoyos como DT interino tras la renuncia de Javier Mascherano, viene de derrotar a Colorado Rapids por 3 a 2 el 19 de abril, con un doblete del mejor jugador del mundo.

Messi lleva 8 goles en 11 partidos en este 2025, tras un 2025 increíble en el que sumó 29 tantos y 19 asistencias.

Lo de Orlando City es preocupante, ya que viene de mal en peor. Con Martín Perelman tras reemplazar a Óscar Pareja, marcha en el penúltimo puesto sobre 15 lugares de la Conferencia Este con apenas 7 puntos en 10 partidos (2 victorias, 1 empate y 7 derrotas), teniendo la peor diferencia de gol con -17 y 29 tantos recibidos.

Probables formaciones Inter Miami vs. Orlando City por la MLS

El partido entre el Inter Miami y Orlando City por la MLS será televisado tanto por TV como online por Apple TV, previa contratación del servicio.

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