Inter Miami de Lionel Messi vs. Orlando City, por el clásico de Florida de la MLS: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Inter Miami recibirá hoy sábado a Orlando City, a partir de las 20:15 en el Nu Stadium, por la fecha 11 del a Major League Soccer. Será la primera edición del Clásico de la Florida en este nuevo estadio de Las Garzas. La televisación será como siempre a través de Apple TV.



El conjunto liderado por Lionel Messi, con el segundo partido de Ángel Guillermo Hoyos como DT interino tras la renuncia de Javier Mascherano, viene de derrotar a Colorado Rapids por 3 a 2 el 19 de abril, con un doblete del mejor jugador del mundo.

Messi lleva 8 goles en 11 partidos en este 2025, tras un 2025 increíble en el que sumó 29 tantos y 19 asistencias.

Lo de Orlando City es preocupante, ya que viene de mal en peor. Con Martín Perelman tras reemplazar a Óscar Pareja, marcha en el penúltimo puesto sobre 15 lugares de la Conferencia Este con apenas 7 puntos en 10 partidos (2 victorias, 1 empate y 7 derrotas), teniendo la peor diferencia de gol con -17 y 29 tantos recibidos.

Probables formaciones Inter Miami vs. Orlando City por la MLS

El partido entre el Inter Miami y Orlando City por la MLS será televisado tanto por TV como online por Apple TV, previa contratación del servicio.