La impactante imagen de Gonzalo Higuaín que hizo estallar las redes: "¿Qué le pasó?"

Gonzalo Higuaín fue uno de los delanteros argentinos más importantes de los últimos tiempos, ya que desde su debut en River Plate pegó el salto al Real Madrid, teniendo después la oportunidad de vestir camisetas como las de Napoli, Juventus de Turín, AC Milan y Chelsea, más allá de su participación con celeste y blanca representando a su país.

El joven Gonzalo Higuáín con la camiseta de River.

El punto final a su carrera profesional la puso allá por 2022 en el Inter Miami, que no era ni por asomo lo que es hoy a nivel infraestructura y poderío económico especialmente desde la llegada de Lionel Messi.

Gonzalo Higuaín con lágrimas en los ojos anunciando su retiro del fútbol profesional.

"Pipita" sigue ligado al deporte ya que se encuentra trabajando como "Entrenador de Desarrollo de Jugadores" en el equipo dirigido por David Beckham pero su aspecto parece notablemente desmejorado a nivel aseo ya que se dejó una barba larga.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDEA8 %uD835%uDDE1%uD835%uDDD8%uD835%uDDEA: A fan spotted Gonzalo Higuain at a sports store in Miami. pic.twitter.com/XmguktJLz5 May 2, 2026

Su look a los 38 años con camiseta blanca de tirantes un tanto desaliñada, bermudas de chándal y unas sandalias de esas típicas que usan los turistas, no tienen nada que ver con el que solía mostrar años atrás.

"Parece mucho más mayor", "¿qué le ha pasado?", o "debes estar bromeando", son algunos de los miles y miles de comentarios que se pueden leer a esta hora en la red social X, ex Twitter propiedad de Elon Musk.

Lo extraño es que supuestamente físicamente se encuentra bien debido a que sigue entrenando y se ha dedicado a jugar al paddle y hasta ganó un torneo en la ciudad estadounidense junto al venezolano Tarek Deham.