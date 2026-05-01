Quién es "Macarena", la figura que enloquece a la Fórmula 1 en el GP de Miami y llegó de la mano de Ferrari

Tras su receso, la Fórmula 1 retomó la acción con el Gran Premio de Miami y puso el foco técnico en los alerones traseros que varias escuderías exhibieron en pista, un concepto aerodinámico que ya había irrumpido en la Máxima de la mano de Ferrari.

All eyes to the rear wings! %uD83D%uDC40



Several active rear wing philosophies were on display in Miami practice, with Red Bull having introduced their own interpretation of Ferrari's concept %uD83D%uDD04#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/75vJrKAHvC — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Y es tal el furor que generó que la categoría compartió, en sus canales oficiales, un video comparativo con los diseños de Ferrari, Red Bull Racing y Mercedes.

Alexander Zverev cumplió y se medirá ante Sinner en la final del Masters 1000 de Madrid

"¡Todos los ojos en las alas traseras! Varias filosofías activas de alas traseras estuvieron en exhibición en la práctica de Miami, con Red Bull habiendo introducido su propia interpretación del concepto de Ferrari", señalaron desde la cuenta de la F1.

Durante el inicio del fin de semana en Miami, los equipos mostraron un trabajo muy fuerte en la aerodinamia trasera y allí la figura, de estas horas, fue "Macarena", el alerón de la escuadra italiana que es capaz de modificar su posición para optimizar el flujo de aire según la fase del circuito.

Este enfoque, que combina generación de carga y la reducción de la resistencia, empezó a ganar terreno dentro del paddock en el marco del nuevo reglamento técnico de 2026, que habilita el uso de elementos aerodinámicos móviles.

Nico Varrone quedó 6º en la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 2

RED BULL Y MERCEDES, LOS EQUIPOS QUE BUSCAN COPIAR A FERRARI

Por su parte, en la competencia de Estados Unidos, Red Bull presentó su propia versión de este concepto y si bien desde el equipo austríaco aclararon que no se trata de una copia directa, el diseño responde a la misma lógica aerodinámica.

De hecho, la escudería ya trabajaba en esta solución pero recién lo introdujo para esta carrera.

Por su parte, Mercedes también mostró un enfoque alineado con esta tendencia, lo que refuerza la idea de una salida técnica en torno a este tipo de soluciones.

Con la mayoría de los equipos mostrando varias mejoras en sus monoplazas en Miami, Ferrari aparece como el equipo que dio el primer paso en esta área y 'Macarena' fue la gran figura del fin de semana.