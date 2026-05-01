Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FÓRMULA 1

Franco Colapinto hizo una muy buena clasificación sprint y terminó octavo en el GP de Miami

Franco Colapinto terminó octavo en la clasificación sprint del Gran Premio de Miami. El argentino quedó por delante de Pierre Gasly, su compañero en Alpine.

alaprovitta

 En la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, Lando Norris se quedó con la pole, mientras que Franco Colapinto aprovechó las mejoras en el chasis de su monoplaza y superó a su compañero en Alpine.

Con su mejor nivel de la temporada, tras quedar 11° en las prácticas libres, el argentino largará octavo. 

Además de conseguir un puesto que de mantenerlo le otorgorá puntos, superó a Pierre Gasly, que largará desde el puesto 10.

La otra sorpresa la dio Norris, que si bien también arribó con varios upgrades, había terminado séptimo en la única práctica libre que tendra este fin de semana. 


Pese a un último intento de Kimi Antonelli, el británico se quedó con la pole position. El podio lo completaron el piloto italiano de Mercedes y el otro piloto de McLaren, Oscar Piastri

Esta nota habla de:
1
Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral
Noticias

Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Festival Kilómetro: line up, horarios y accesos para la gran noche del cuarteto en Córdoba
Noticias

Festival Kilómetro: line up, horarios y accesos para la gran noche del cuarteto en Córdoba

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho
Lanzamientos

Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho

Últimas noticias de Fórmula 1