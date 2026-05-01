Franco Colapinto hizo una muy buena clasificación sprint y terminó octavo en el GP de Miami

En la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, Lando Norris se quedó con la pole, mientras que Franco Colapinto aprovechó las mejoras en el chasis de su monoplaza y superó a su compañero en Alpine.

Con su mejor nivel de la temporada, tras quedar 11° en las prácticas libres, el argentino largará octavo.

Además de conseguir un puesto que de mantenerlo le otorgorá puntos, superó a Pierre Gasly, que largará desde el puesto 10.

La otra sorpresa la dio Norris, que si bien también arribó con varios upgrades, había terminado séptimo en la única práctica libre que tendra este fin de semana.





Pese a un último intento de Kimi Antonelli, el británico se quedó con la pole position. El podio lo completaron el piloto italiano de Mercedes y el otro piloto de McLaren, Oscar Piastri.