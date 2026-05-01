Gustavo Costas recibió dos grandes noticias en Racing para el duelo decisivo con Huracán

El domingo, desde las 16:00, Racing se jugará el pase a los playoffs del Torneo Apertura 2026 en una verdadera final frente a Huracán.

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En ese marco, y después del empate frente a Caracas por la Copa Sudamericana, Gustavo Costas recibió grandes noticias de cara al duelo contra el Globo.

Tanto es así que, tras sus ausencias en Venezuela, el DT podrá contar nuevamente con Santiago Sosa y Adrián Martínez.

El volante venía arrastrando una sobrecarga en el cuádriceps derecho, mientras que Maravilla había sufrido un enguince de rodilla en el empate con Barracas Central. Ahora, ambos se perfilan como titulares.

En cuanto al resto de la formación, el entrenador definirá en las próximas horas si Franco Pardo o Marcos Rojo acompañarán en la defensa al ex River y a Marco Di Cesare y si Santiago Solari o el chico Tomás Pérez tendrán un lugar en el frente de ataque.

Frente al conjunto Quemero, Racing debe ganar o ganar para clasificar a la siguiente instancia del campeonato y no depender de otros resultados.

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Racing recibe a Huracán por el Torneo Apertura: probable formación

Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa y Franco Pardo o Marcos Rojo; Ezequiel Cannavo, Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini, Matías Zaracho y Gabriel Rojas; Santiago Solari o Tomás Pérez y Adrián Martínez.