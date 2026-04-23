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Mostaza Merlo respaldó a Gustavo Costas por el mal momento de Racing y le dio un llamativo consejo: "Un par de trompadas..."

En las últimas horas, Mostaza Merlo brindó una entrevista en la que expresó su apoyo para Gustavo Costas y donde le dio un particular consejo para que Racing salga de la crisis.

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Así como lo hizo con River durante esta semana, Reinaldo Merlo también sacó a relucir su chapa como una voz autorizada para referirse a Racing.

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En ese sentido, y en las últimas horas, Mostaza brindó una entrevista en la que habló del mal momento que atraviesa la Academia y le expresó su total apoyo a Gustavo Costas.

"Le diría 'tranquilidad' porque él ya salió campeón, le hizo muy bien a Racing. Costas es Racing", sentenció en diálogo con Radio Continental.

Por otra parte, el estratega que salió campeón del Torneo Apertura 2001 y le puso fin a la sequía de 35 años sin títulos del club, fue tajante sobre cómo se debe solucionar la crisis.

"Hay que encerrar a los jugadores y que se digan las cosas de frente, que cada uno diga lo que se tiene que decir. Eso se arregla adentro del vestuario, entre cuerpo técnico y los jugadores. Pero todos juntos, eh", indicó.

Pero lejos de calmar las aguas, Merlo aceleró: "Si por ahí, de repente, hay un par de trompadas, mejor. Yo respeto, pero te digo lo que tendría que hacer", cerró.

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Cabe resaltar que, de los últimos cinco compromisos que tuvo en todas las competencias, Racing solo ganó uno y el malestar es muy grande. ¿Logrará recuperarse?

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