A todo o nada: Gustavo Costas le tiró la pelota a los jugadores para buscar la clasificación a los playoff del Torneo Apertura

En Racing reina la incertidumbre con relación al futuro de Gustavo Costas, que juega una parada clave en las próximas semanas por no quedar afuera de los playoffs del Torneo Apertura y con la obligación de sumar en la Copa Sudamericana.

El empate ante Aldosivi y el descargo público del entrenador en conferencia, profundizaron la crisis futbolística de la Academia que atraviesa los peores pasajes del ciclo de Costas. Y a eso hay que agregarle la sorpresiva visita de Diego Milito a un vestuario convulsionado.

Crisis en Racing: la fuerte decisión que tiene tomada Gustavo Costas para su futuro y que enciende las alarmas

Las declaraciones del entrenador abrieron la puerta a la especulación de una salida. Sin embargo, desde el entorno del cuerpo técnico afirman que no pensó en dar un paso al costado, aunque esperan una reacción del equipo ante Barracas Central y Huracán, dos partidos claves en los que la Academia buscará la clasificación a los playoff del Torneo Apertura. En caso de que el resultado y el rendimiento vuelvan a ser bajos, ahí sí podría poner el duda su continuidad en el cargo.

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Hay que destacar que en medio de la crisis futbolística en Racing, estalló una bomba en el vestuario: Santiago Solari tuvo un fuerte cortocircuito con sus compañeros, situación que llegó a las entrañas del plantel en la antesala del encuentro ante Aldosivi. Y sorprendió también con la fuerte decisión de sacar del equipo a uno de sus mimados, Santiago Sosa.