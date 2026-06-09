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DE VUELTA EN SUDAMÉRICA

Agustín Almendra se va de México y jugará la Copa Libertadores

Tras un breve paso por Necaxa, Agustín Almendra fue vendido y disputará la Copa Libertadores con un club del continente.

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Hace apenas seis meses, Agustín Almendra dejó Racing para recalar en el Necaxa. Sin embargo, su estadía en la Liga MX terminó y el volante regresará a Sudamérica.

Tanto es así que en las últimas horas el elenco mexicano decidió vender al volante, quien ahora se sumará a las filas de Cerro Porteño.

Si bien no se conoció el monto de la operación, la idea del Ciclón de Barrio Obrero es firmarle un contrato por las próximas tres temporadas.

Así las cosas, el oriundo de San Francisco Solano tendrá una chance en un equipo dirigido por Ariel Holan que está en los octavos de final de la Copa Libertadores y terminó tercero en el Torneo Apertura.

Además, después de disputar solamente 10 partidos en tierras aztecas, Almendra compartirá plantel con otros seis compatriotas: Pablo Vegetti, Alexis Arias, Abel Luciatti, Sergio Araujo, Ignacio Aliseda y Jonathan Torres.

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