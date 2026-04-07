La Justicia volvió a fallar a favor de Boca en el caso Agustín Almendra: la alta cifra que deberá pagar

La Justicia falló a favor de Boca en el caso Agustín Almendra y ahora el futbolista deberá pagarle al club 769.231 dólares más intereses y costos del juicio.

El fallo de primera instancia, llevado a cabo a fines de noviembre, había sido favorable al Xeneize y, tras la apelación del mediocampista hoy en Necaxa de México, le volvieron a dar la razón.

La denuncia de Boca se produjo una vez que el jugador abandonó el club en malos términos en 2023. Luego de una fuerte discusión con el por entonces entrenador Sebastián Battaglia, Almendra quedó apartado del plantel hasta que finalizó su contrato y se fue libre a Racing.

El Xeneize presentó una demanda civil debido a que el mediocampista no devolvió un dinero que se le había prestado para la compra de una vivienda en 2019.

La justicia falló dos veces a favor del club y Almendra tendrá que devolver la suma prestada, más los intereses que transcurrieron hasta la actualidad y los costos del juicio.