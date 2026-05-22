Boca quedó al límite en la Copa Libertadores 2026 con la victoria de la Universidad de Chile

Listo, se terminaron las especulaciones y ya sabe que debe ir por todo. Es que Boca necesitará ganar en la última fecha de la Copa Libertadores 2026 para asegurar la clasificación a los octavos de final debido al triunfo de anoche de Universidad Católica de Chile como local contra el Barcelona de Guayaquil.

El conjunto trasandino se impuso al ecuatoriano por 2-0 y le pone toda la presión al "Xeneize" y, aunque el equipo de Claudio Úbeda aún depende de sí mismo para asegurar el pase, está obligado a sumar de a tres en la última jornada, en la que juega como local ante los chilenos

La posible clasificación xeneize se explica con el denominado "desempate olímpico", un esquema que, ante igualdad de puntos, toma como primer método para definir las posiciones del grupo a los partidos disputados entre los equipos igualados, relegando a la diferencia de gol, que históricamente determinaba las posiciones de equipos con la misma cantidad de unidades.

Así, como Boca derrotó a la Universidad Católica por 2-1 en la primera fecha, como visitante, un triunfo en la próxima jornada, por cualquier resultado, permitiría al "Xeneize" llegar a los 10 puntos, al igual que su par chileno, y, al haberlo derrotado en ambas ocasiones, lo pondría por delante en la tabla del Grupo D.

Además, en caso de que el Barcelona de Ecuador, ya eliminado, derrote o empate con Cruzeiro, Boca accedería a la siguiente instancia en el primer lugar de la zona. Por otro lado, tanto con un empate como con una derrota ante el conjunto chileno, quedaría en el tercer lugar de la zona, relegado a disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana.