Con un piloto de Fórmula 1 cerca de la suspensión por la Superlicencia, cuál es la situación de Franco Colapinto

La Fórmula 1 se prepara para el Gran Premio de Canadá, la competencia que servirá para la reanudación del certamen, tras la presentación en el circuito de Miami, que le brindó una alegría enorme a Franco Colapinto y a Alpine.

Pero al mismo tiempo que las escuderías empiezan a prestar muchísima atención al Campeonato de Constructores (amplio dominio de Mercedes), los pilotos no solo miran en torneo sino que también están pendientes de lo que pudiere ocurrir con las unidades de penalización en las Superlicencias.

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A diferencia del campeonato de corredores, aquí el objetivo es mantenerse lo más lejos posible de la cima. El reglamento deportivo de la FIA establece que cualquier automovilista que alcance los 12 puntos de sanción dentro de un período de doce meses recibirá automáticamente una fecha de suspensión. Y aunque todavía no hubo demasiados incidentes en las primeras carreras del campeonato, varios pilotos continúan condicionados por sanciones recibidas durante 2025.

Dentro de ese escenario también aparecen Franco Colapinto y Pierre Gasly, los representantes de Alpine llegan a Montreal con una situación bastante controlada, aunque ambos todavía arrastran penalizaciones recibidas durante la temporada pasada.

Es más, el único punto que figura actualmente en el historial del Nene corresponde al Gran Premio de Austria de 2025. Durante aquella competencia, los comisarios consideraron que el argentino había dejado sin pista a Oscar Piastri en una maniobra defensiva.

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CÓMO ES LA SITUACIÓN DE FRANCO COLAPINTO Y LA SUPERLICENCIA

La sanción que tiene Franco Colapinto permanecerá activa hasta el 29 de junio de 2026. Después de esa fecha, Colapinto volverá a quedar sin puntos en su Superlicencia, siempre que no reciba nuevas penalizaciones en las próximas carreras de la Máxima.

En Alpine no existe preocupación inmediata por la situación del argentino ya que su nombre aparece bastante lejos de los pilotos más comprometidos del campeonato.

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Vale mencionar que Colapinto llega a Canadá en el mejor momento desde su desembarco en la Fórmula 1. El séptimo puesto conseguido en Miami representó el resultado más importante de su carrera y confirmó el avance que Alpine mostró tras introducir nuevas mejoras en el A526.

En lo que respecta a la situación de Pierre Gasly y la Superlicencia, el francés atraviesa un escenario parecido. El francés suma dos puntos de penalización luego de un incidente ocurrido en el Gran Premio de Hungría de 2025, donde fue considerado responsable de un toque con Carlos Sainz. Esos puntos vencerán el 3 de agosto de 2026 y hasta ese momento seguirán dentro del sistema disciplinario de la FIA.

Es atinado destacar que el corredor que está más cerca de la suspensión es el británico Oliver Bearman (Haas), quien lidera la lista con 10 puntos de penalización en su Superlicencia. Dado que el límite es de 12 puntos, se encuentra a solo dos unidades de una suspensión automática de una carrera, cuestión por la que está severamente comprometido y un desliz lo dejaría fuera de la Máxima.







